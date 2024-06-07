Сцена с лысой Крачковской в "Иване Васильевиче" стала настоящей пыткой для актрисы

Одна из самых смешных сцен в комедии "Иван Васильевич меняет профессию" впечатляет своей неожиданностью: героиня Натальи Крачковской снимает парик, остаётся лысой и говорит: "И меня вылечат".
Зрители не подозревают, через какие мучения пришлось пройти актрисе во время съёмок этого короткого эпизода. Если бы она побрилась налысо, ей и то было бы легче, но этого актриса, разумеется, делать не хотела. В результате Крачковской пришлось надевать детскую шапочку, которая сильно сдавливала голову, а на эту шапочку водружать парик.
Сцену никак не могли снять, и съёмки продолжались целый день. Это было особенно мучительно, если учесть, что в тот период стояла нестерпимая жара.
Крачковская была настолько измучена, что не выдерживала и рыдала во время съёмок этого эпизода, однако её мучения окупились: зрители обожают "Ивана Васильевича" в том числе за участие колоритной жены Бунши.
Выращивание огурцов - дело не простое, но и не самое сложное для опытных дачников. Одним из важнейших факторов успеха является правильное и своевременное внесение подкормок. Особенно актуален этот вопрос сейчас, когда огурцы активно растут и развиваются. Какие удобрения лучше всего использовать для подкормки огурцов в текущий период?