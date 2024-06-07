Сцена с лысой Крачковской в "Иване Васильевиче" стала настоящей пыткой для актрисы

Наталья Крачковская рыдала во время съёмок "Ивана Васильевича"

1:04 Your browser does not support the audio element. Кино

Одна из самых смешных сцен в комедии "Иван Васильевич меняет профессию" впечатляет своей неожиданностью: героиня Натальи Крачковской снимает парик, остаётся лысой и говорит: "И меня вылечат".

Фото: commons.wikimedia.org by Daniel Rohde is licensed under Creative Commons CC0 License

Зрители не подозревают, через какие мучения пришлось пройти актрисе во время съёмок этого короткого эпизода. Если бы она побрилась налысо, ей и то было бы легче, но этого актриса, разумеется, делать не хотела. В результате Крачковской пришлось надевать детскую шапочку, которая сильно сдавливала голову, а на эту шапочку водружать парик.

Сцену никак не могли снять, и съёмки продолжались целый день. Это было особенно мучительно, если учесть, что в тот период стояла нестерпимая жара.

Крачковская была настолько измучена, что не выдерживала и рыдала во время съёмок этого эпизода, однако её мучения окупились: зрители обожают "Ивана Васильевича" в том числе за участие колоритной жены Бунши.