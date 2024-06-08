В России начали снимать сериал о незаконных операциях по пересадке органов

Компания "Team Films" и онлайн-кинотеатр "Иви" снимут сериал о "чёрной трансплантологии". Об этом пишет издание "Бюллетень кинопрокатчика".
Съёмки ленты уже начались. В качестве режиссёра выступает Илья Ермолов, а продюсеров — Теймур Джафаров, Инна Оркина-Сексте и Анастасия Дюкарева. Среди актёрского состава проекта можно будет увидеть Сергея Гилёва, Евгению Санникову, Анну Завтур и других.
Согласно сюжету, за фасадом одной из престижных клиник скрывается полигон для проведения операций по пересадке органов, которые незаконны. Одни персонажи сериала добровольно соглашаются принимать участие в преступлении, другие — нет. Однако все герои оказываются заложниками обстоятельств. Им остаётся лишь выбрать, кем они являются — хищниками или жертвами.
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