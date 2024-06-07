Зрители назвали два самых нелепых момента в сериале "Красные линии" с Полиной Гагариной

Зрители продолжают критиковать сериал "Красные линии" с Полиной Гагариной. Они отметили, что сериал полон штампов, несуразных моментов, а также заявили, что Гагариной не стоило бы сниматься в кино, поскольку у неё нет никаких актёрских навыков.
Зрители не могут понять, почему режиссёр остановил выбор на Гагариной, и посоветовали ей продолжать петь вместо того, чтобы пробовать себя в качестве актрисы. Однако даже это не главное, что не понравилось зрителям в "Красных линиях".
В сериале есть эпизод, в котором мельком показывают строчки из романа писательницы, которую сыграла Гагарина. По нескольким фразам можно понять, что героиня — настоящая графоманка, однако при этом она зарабатывает три миллиона евро за свою книгу. Также зрителей поразило, что десятилетний мальчик едет на поезде из Костромы в Москву без сопровождения взрослых.
Кроме того, зрители назвали сериал пошлым и вульгарным и даже сравнили его с эротической мелодрамой "Пятьдесят оттенков серого".
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