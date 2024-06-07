Киллиан Мёрфи исполнит главную роль в фильме по сериалу "Острые козырьки"

Компания "Netflix" одобрила создание фильма по сериалу "Острые козырьки". Об этом пишет портал "Deadline".
В качестве режиссёра будущего проекта выступит Том Харпер. Ранее он снял вторую половину первого сезона "Острых козырьков". Главную роль в картине исполнит Киллиан Мёрфи. При этом он выступит и в качестве одного из продюсеров фильма. Съёмки картины начнутся в 2024 году. Дата выхода пока неизвестна, как и подробности сюжета. Однако действие проекта будет происходить во времена Второй мировой войны.
Ранее Pravda.Ru писала, что в сети появился трейлер последнего сезона ленты "Академия Амбрелла" от "Netflix".
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