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Киллиан Мёрфи исполнит главную роль в фильме по сериалу "Острые козырьки"

"Netflix" снимет фильм по сериалу "Острые козырьки"

0:47
Кино

Компания "Netflix" одобрила создание фильма по сериалу "Острые козырьки". Об этом пишет портал "Deadline".

"Netflix" снимет фильм по сериалу "Острые козырьки"
Фото: flickr.com by freestocks.org is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

В качестве режиссёра будущего проекта выступит Том Харпер. Ранее он снял вторую половину первого сезона "Острых козырьков". Главную роль в картине исполнит Киллиан Мёрфи. При этом он выступит и в качестве одного из продюсеров фильма. Съёмки картины начнутся в 2024 году. Дата выхода пока неизвестна, как и подробности сюжета. Однако действие проекта будет происходить во времена Второй мировой войны.

Ранее Pravda.Ru писала, что в сети появился трейлер последнего сезона ленты "Академия Амбрелла" от "Netflix".

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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