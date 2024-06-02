Опубликован трейлер последнего сезона "Академии Амбрелла": финальная миссия Харгривсов

Netflix выпустил трейлер заключительного сезона сериала "Академия Амбрелла". В нём семья Харгривсов вновь собирается, чтобы выполнить своё последнее задание.
Сериал основан на одноименном комиксе Джерарда Уэя. По сюжету, семь братьев и сестёр с необычными способностями, воспитанные приёмным отцом Реджинальдом Харгривсом, сражаются со злом. В новом сезоне персонажи ведут обычную жизнь без суперспособностей, но снова сталкиваются с ситуациями, требующими их вмешательства.
К своим ролям вернулись Том Хоппер, Эллиот Пейдж, Роберт Шиэн, Эйдан Галлахер, Эмми Рейвер-Лэмпман и Дэвид Кастанеда. В 4 сезоне также появятся Ник Офферман, Меган Маллалли и Дэвид Кросс.
Премьера состоится 8 августа на Netflix.
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