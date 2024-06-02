Опубликован трейлер последнего сезона "Академии Амбрелла": финальная миссия Харгривсов

Вышел трейлер последнего сезона сериала "Академия Амбрелла" от Netflix

0:54 Your browser does not support the audio element. Кино

Netflix выпустил трейлер заключительного сезона сериала "Академия Амбрелла". В нём семья Харгривсов вновь собирается, чтобы выполнить своё последнее задание.

Фото: flickr.com by Elliott Brown is licensed under CC BY-NC-SA 2.0

Сериал основан на одноименном комиксе Джерарда Уэя. По сюжету, семь братьев и сестёр с необычными способностями, воспитанные приёмным отцом Реджинальдом Харгривсом, сражаются со злом. В новом сезоне персонажи ведут обычную жизнь без суперспособностей, но снова сталкиваются с ситуациями, требующими их вмешательства.

К своим ролям вернулись Том Хоппер, Эллиот Пейдж, Роберт Шиэн, Эйдан Галлахер, Эмми Рейвер-Лэмпман и Дэвид Кастанеда. В 4 сезоне также появятся Ник Офферман, Меган Маллалли и Дэвид Кросс.

Премьера состоится 8 августа на Netflix.