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Опубликован трейлер последнего сезона "Академии Амбрелла": финальная миссия Харгривсов

Вышел трейлер последнего сезона сериала "Академия Амбрелла" от Netflix

0:54
Кино

Netflix выпустил трейлер заключительного сезона сериала "Академия Амбрелла". В нём семья Харгривсов вновь собирается, чтобы выполнить своё последнее задание.

Вышел трейлер последнего сезона сериала "Академия Амбрелла" от Netflix
Фото: flickr.com by Elliott Brown is licensed under CC BY-NC-SA 2.0

Сериал основан на одноименном комиксе Джерарда Уэя. По сюжету, семь братьев и сестёр с необычными способностями, воспитанные приёмным отцом Реджинальдом Харгривсом, сражаются со злом. В новом сезоне персонажи ведут обычную жизнь без суперспособностей, но снова сталкиваются с ситуациями, требующими их вмешательства.

К своим ролям вернулись Том Хоппер, Эллиот Пейдж, Роберт Шиэн, Эйдан Галлахер, Эмми Рейвер-Лэмпман и Дэвид Кастанеда. В 4 сезоне также появятся Ник Офферман, Меган Маллалли и Дэвид Кросс.

Премьера состоится 8 августа на Netflix.

The Umbrella Academy | Final Season | Official Teaser Trailer | Netflix
Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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