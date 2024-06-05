Кинокритик Давид Шнейдеров рассказал, насколько фильм "Чебурашка 2" будет успешен

Кинокритик Шнейдеров заявил, что "Чебурашка 2" вряд ли будет успешнее первой части

0:49 Your browser does not support the audio element. Кино

Кинокритик Давид Шнейдеров заявил, что вторая часть фильма "Чебурашка" может заработать в прокате большую сумму. Об этом он сообщил изданию "NEWS.ru".

Фото: Travail personnel by Coyau is licensed under Creative Commons Attribution ShareAlike 3.0 Unported

Однако Давид Шнейдеров уточнил, что "Чебурашка 2" вряд ли станет успешнее своей первой части.

"Всё зависит от качества картины. С одной стороны, есть поговорка, что в одну реку нельзя войти дважды и что сиквелы получаются хуже оригинала. Но если Дмитрий Дьяченко сделает фильм лучше, а он говорил, что будет смешнее и острее, не думаю, что прям такой же успех, но фильм вполне может прилично собрать в прокате", — заявил кинокритик.

Ранее Pravda.Ru писала, что в сети появились первые фотографии со съёмок проекта "Чебурашка 2".