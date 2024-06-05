Кинокритик Давид Шнейдеров заявил, что вторая часть фильма "Чебурашка" может заработать в прокате большую сумму. Об этом он сообщил изданию "NEWS.ru".
Однако Давид Шнейдеров уточнил, что "Чебурашка 2" вряд ли станет успешнее своей первой части.
"Всё зависит от качества картины. С одной стороны, есть поговорка, что в одну реку нельзя войти дважды и что сиквелы получаются хуже оригинала. Но если Дмитрий Дьяченко сделает фильм лучше, а он говорил, что будет смешнее и острее, не думаю, что прям такой же успех, но фильм вполне может прилично собрать в прокате", — заявил кинокритик.
Ранее Pravda.Ru писала, что в сети появились первые фотографии со съёмок проекта "Чебурашка 2".
В отличие от риса или чечевицы, где готовность определяется прозрачностью воды, пшено требует особого внимания из-за своей склонности к горечи.