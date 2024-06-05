Слава Копейкин признался, в каких сценах ему было неловко сниматься в сериале "На автомате"

Славе Копейкину было неловко сниматься в постельных сценах с Агнией Дитковските

0:59 Your browser does not support the audio element. Кино

Звезда сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте" Слава Копейкин признался, что ему было неловко сниматься в интимным сценах в ленте "На автомате". Об этом он рассказал изданию "The Voice Mag".

Фото: flickr.com by Silvio Tanaka is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Актёр уточнил, что в постельных сценах снимался вместе с Агнией Дитковските. Славе Копейкину было "немного неловко" принимать участие в таких эпизодах из-за того, что они приступили к ним уже в первые смены.

"С Агнией у нас сразу произошёл творческий коннект. Мы абсолютно дружески начали общаться с самого начала. Она замечательная артистка, которую я видел до этого. Мне, конечно, было немного неловко из-за того, что у нас были интимные сцены уже в первые смены. Но очень быстро случился контакт, мы партнёрски почувствовали друг друга", — сообщил звезда "Слова пацана".

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