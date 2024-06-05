Сергей Гармаш рассказал, каким будет фильм Дмитрия Дьяченко "Чебурашка 2"

Сергей Гармаш сообщил, что "Чебурашка 2" будет сильно отличаться от первого фильма

1:03 Your browser does not support the audio element. Кино

Народный артист России Сергей Гармаш заявил, что во второй части фильма "Чебурашка" отношения между главными героями будут складываться драматически и смешно. Об этом пишет издание "Комсомольская правда".

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Сергей Гармаш также заверил, что зрители узнают героев картины лучше в новой части. При этом фильм будет сильно отличаться от первого проекта.

"Это совершенно новая история, с приятными неожиданностями от Гены, Чебурашки и всей нашей компании. Мы получили к прочтению совершенно отличный, довольно проработанный сценарий. Уверен, вы узнаете наших персонажей ещё лучше! Отношения Гены и Чебурашки будут складываться и драматически, и смешно — за этим будет интересно наблюдать", — сообщил актёр.

Картина Дмитрия Дьяченко "Чебурашка 2" должна выйти в прокат 1 января 2026 года. Проект является продолжением первого фильма, который был успешен.