Создатели советского мультфильма о Чебурашке — знаменитый художник-мультипликатор Юрий Норштейн и народный артист РСФСР Василий Ливанов, озвучивавший Гену, критически отозвались о новой экранизации сказки и её продолжении.
Норштейн называет фильм пошлым и не ожидает, что в продолжении что-то изменится. Он считает, что новая экранизация не привносит ничего нового и только искажает эстетические взгляды.
Режиссёр "Ёжика в тумане" также отметил, что ему плевать, сколько денег приносит подобное "творчество", оно не позволяет зрителю погрузиться в настоящую эстетику, через неё дети могут неправильно понять реальность жизни. Он выразил сожаление, что такие фильмы вводят детей в заблуждение.
"Это из серии фильмов, когда любым шоколадом обязательно намажут физиономию зрителю, чтобы он только пошел на это кино, это дешёвка… Можно представить, что они сделают во второй части, учитывая, что вторая часть всегда становится хуже первой", — сказал режиссер
По его словам, экранизация успешна только потому, что 50 лет назад уже был снят мультфильм про Чебурашку и крокодила Гену, который имел огромный успех по всей стране. Режиссёра удивило, что такой прекрасный артист, как Сергей Гармаш, согласился участвовать в этом.
Василий Ливанов, который прославился в советские времена ролью Шерлока Холмса, также не проявил интереса к новой версии. Он сказал, что не смотрел и не будет смотреть этот фильм, так как его это не интересует.
В отличие от риса или чечевицы, где готовность определяется прозрачностью воды, пшено требует особого внимания из-за своей склонности к горечи.