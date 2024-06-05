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Мажут зрителя шоколадом: автор "Ёжика в тумане" назвал "Чебурашку" пошлым

Василий Ливанов и Юрий Норштейн раскритиковали нового "Чебурашку"

1:40
Кино

Создатели советского мультфильма о Чебурашке — знаменитый художник-мультипликатор Юрий Норштейн и народный артист РСФСР Василий Ливанов, озвучивавший Гену, критически отозвались о новой экранизации сказки и её продолжении.

Василий Ливанов и Юрий Норштейн раскритиковали нового "Чебурашку"
Фото: YouTube канал Песни из мультфильмов by Скриншот видео YouTube канала Песни из мультфильмов is licensed under public domain

Норштейн называет фильм пошлым и не ожидает, что в продолжении что-то изменится. Он считает, что новая экранизация не привносит ничего нового и только искажает эстетические взгляды.

Режиссёр "Ёжика в тумане" также отметил, что ему плевать, сколько денег приносит подобное "творчество", оно не позволяет зрителю погрузиться в настоящую эстетику, через неё дети могут неправильно понять реальность жизни. Он выразил сожаление, что такие фильмы вводят детей в заблуждение.

"Это из серии фильмов, когда любым шоколадом обязательно намажут физиономию зрителю, чтобы он только пошел на это кино, это дешёвка… Можно представить, что они сделают во второй части, учитывая, что вторая часть всегда становится хуже первой", — сказал режиссер

По его словам, экранизация успешна только потому, что 50 лет назад уже был снят мультфильм про Чебурашку и крокодила Гену, который имел огромный успех по всей стране. Режиссёра удивило, что такой прекрасный артист, как Сергей Гармаш, согласился участвовать в этом.

Василий Ливанов, который прославился в советские времена ролью Шерлока Холмса, также не проявил интереса к новой версии. Он сказал, что не смотрел и не будет смотреть этот фильм, так как его это не интересует.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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