История, показанная в "Ворошиловском стрелке", произошла на самом деле, но была ещё страшнее

"Ворошиловский стрелок" снят на основе реальных событий

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Фильм Станислава Говорухина "Ворошиловский стрелок" тяжело смотрится из-за страшных событий, показанных на экране.

Фото: dvidshub.net by Petty Officer 1st Class matthew leistikow is licensed under Creative Commons CC0 License

Юная девушка по наивности оказалась в квартире незнакомого парня и двух его друзей, один из которых был её бывшим одноклассником, и в результате стала жертвой изнасилования. На самом деле эта история произошла на самом деле, от этого фильм кажется ещё более страшным.

"Ворошиловский стрелок" — это экранизация книги Виктора Пронина "Женщина по средам". Автор написал этот роман, взяв за основу события, свидетелем которых он сам оказался. В конце 80-х в Москве жил молодой человек, у которого была любимая девушка. Когда он ушёл в армию, местные бандиты её изнасиловали. Она не смогла после этого жить и покончила с собой.

Вернувшись из армии, парень начал выходить по ночам на улицы с битой и мстил преступникам. С каждым разом его месть становилась всё более жёсткой, но в результате он сам оказался на скамье подсудимых. Его не спасло то, что он делал это во имя справедливости. Судья назначил ему 15 лет тюремного срока.