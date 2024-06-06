История, показанная в "Ворошиловском стрелке", произошла на самом деле, но была ещё страшнее

Фильм Станислава Говорухина "Ворошиловский стрелок" тяжело смотрится из-за страшных событий, показанных на экране.
Юная девушка по наивности оказалась в квартире незнакомого парня и двух его друзей, один из которых был её бывшим одноклассником, и в результате стала жертвой изнасилования. На самом деле эта история произошла на самом деле, от этого фильм кажется ещё более страшным.
"Ворошиловский стрелок" — это экранизация книги Виктора Пронина "Женщина по средам". Автор написал этот роман, взяв за основу события, свидетелем которых он сам оказался. В конце 80-х в Москве жил молодой человек, у которого была любимая девушка. Когда он ушёл в армию, местные бандиты её изнасиловали. Она не смогла после этого жить и покончила с собой.
Вернувшись из армии, парень начал выходить по ночам на улицы с битой и мстил преступникам. С каждым разом его месть становилась всё более жёсткой, но в результате он сам оказался на скамье подсудимых. Его не спасло то, что он делал это во имя справедливости. Судья назначил ему 15 лет тюремного срока.
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