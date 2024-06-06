С этой популярной актрисой постоянно путают Пересильд: сходство в самом деле очевидно

У Пересильд есть "сестра": поклонники постоянно путают двух актрис

0:52 Your browser does not support the audio element. Кино

В мире кино не так уж и часто бывает, что две актрисы похожи до такой степени, что их путают, однако в России есть актриса, которая удивительно похожа на Юлию Пересильд.

Фото: commons.wikimedia.org by Aysa t is licensed under Creative Commons CC0 License

Поклонники постоянно путают Пересильд со Светланой Ходченковой. Мало того что они обе блондинки с голубыми глазами, так у них ещё и черты лица похожи. Пожалуй, самое серьёзное их различие — это рост: Ходченкова значительно выше своей коллеги, известной по фильму "Вызов".

Поклонники не перестают сравнивать двух любимиц и подчёркивают, что особенно сильно они напоминали друг друга, когда у Пересильд были длинные волосы.

Юлия Пересильд говорила, что у неё нет никаких родственных связей со Светланой Ходченковой, но она с удовольствием сыграла бы сестру звезды мелодрамы "Благословите женщину".