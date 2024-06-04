Сборы фильма "Майор Гром: Игра" превысили кассу проекта "Майор Гром: Чумной Доктор"

Фильм "Майор Гром: Игра" стал успешнее картины "Майор Гром: Чумной Доктор"

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Кассовые сборы нового фильма Олега Трофима "Майор Гром: Игра" составили 322 миллиона рублей. Об этом пишет портал "Чемпионат" со ссылкой на данные ЕАИС.

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Сообщается, что сборы картины превысили сумму, которую заработал фильм "Майор Гром: Чумной Доктор". Первый проект серии собрал 318,2 миллиона рублей в своём прокате, согласно сведениям ЕАИС. При этом портал уточняет, что последней части "Майора Грома" потребовалось почти 2 недели на преодоление знаковой отметки.

Напомним, что "Майор Гром: Игра" вышел в кинотеатрах 23 мая. По сюжету Игорь Гром противостоит Призраку, который предлагает герою принять участие в опасной игре. Ставка в ней — жизни горожан.