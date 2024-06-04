Венгерский режиссёр Корнел Мундруцо создаст фильм об Иосифе Сталине

Венгерский режиссёр Корнел Мундруцо планирует снять биографический фильм об Иосифе Сталине. Об этом пишет портал "Deadline".
Проект получит название "Революция по версии Камо". В фильме покажут становление Иосифа Сталина через взгляд революционера Камо. Съёмки пройдут в Грузии в 2025 году, а сама картина выйдет на местном языке. Дата премьеры и актёрский состав пока не сообщаются. Однако известно, что подробности должны появиться до начала следующего года.
Ранее Pravda.Ru писала, что усадьбу Иосифа Сталина купила компания, которая связана с бывшим губернатором Краснодарского края Александром Ткачёвым.
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