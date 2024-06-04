Венгерский режиссёр Корнел Мундруцо создаст фильм об Иосифе Сталине

В Грузии снимут фильм о становлении Иосифа Сталина

0:47 Your browser does not support the audio element. Кино

Венгерский режиссёр Корнел Мундруцо планирует снять биографический фильм об Иосифе Сталине. Об этом пишет портал "Deadline".

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Проект получит название "Революция по версии Камо". В фильме покажут становление Иосифа Сталина через взгляд революционера Камо. Съёмки пройдут в Грузии в 2025 году, а сама картина выйдет на местном языке. Дата премьеры и актёрский состав пока не сообщаются. Однако известно, что подробности должны появиться до начала следующего года.

Ранее Pravda.Ru писала, что усадьбу Иосифа Сталина купила компания, которая связана с бывшим губернатором Краснодарского края Александром Ткачёвым.