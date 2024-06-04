Звезда "Чёрной пантеры" Лупита Нионго призналась, что ей не нравится давать интервью

Актриса Лупита Нионго заявила, что не любит давать интервью

0:57 Your browser does not support the audio element. Кино

Звезда фильма "Чёрная пантера" Лупита Нионго заявила, что не любит давать интервью. Об этом она сообщила изданию "Variety".

Фото: flickr.com by Gage Skidmore is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

По словам актрисы, разговор с представителями СМИ, а также пресс-конференции её раздражают. Кроме того, она считает интервью пыткой, так как нужно давать "сосредоточенный ответ".

"Это интересно, да. Вы спросили. Я должна быть честной. Вы должны уделить каждому из них внимание. Нужно давать очень сосредоточенный ответ. Это раздражает, это очень похоже на пытку", — заявила Лупита Нионго.

Супергеройский фильм "Чёрная пантера" вышел в 2018 году. Лупита Нионго исполнила в проекте роль Накии. По сюжету король Ваканды ведёт борьбу с неприятелями. Принц Т'Чалла должен стать Чёрной пантерой, чтобы спасти угнетённых.