Звезда "Чёрной пантеры" Лупита Нионго призналась, что ей не нравится давать интервью

Звезда фильма "Чёрная пантера" Лупита Нионго заявила, что не любит давать интервью. Об этом она сообщила изданию "Variety".
По словам актрисы, разговор с представителями СМИ, а также пресс-конференции её раздражают. Кроме того, она считает интервью пыткой, так как нужно давать "сосредоточенный ответ".
"Это интересно, да. Вы спросили. Я должна быть честной. Вы должны уделить каждому из них внимание. Нужно давать очень сосредоточенный ответ. Это раздражает, это очень похоже на пытку", — заявила Лупита Нионго.
Супергеройский фильм "Чёрная пантера" вышел в 2018 году. Лупита Нионго исполнила в проекте роль Накии. По сюжету король Ваканды ведёт борьбу с неприятелями. Принц Т'Чалла должен стать Чёрной пантерой, чтобы спасти угнетённых.
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