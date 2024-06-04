Гоша Куценко рассказал, почему выбрал профессию актёра

Гоша Куценко признался, что выбрал профессию актёра благодаря влюблённости в Веру Сотникову. Об этом он заявил изданию "Аргументы и Факты".
Актёр рассказал, что сходил на спектакль "Три возраста Казановы" по пьесе Марины Цветаевой. В постановке участвовала Вера Сотникова.
"И я влюбился в Веру Сотникову. После спектакля подошёл к ней, познакомился. А тут ещё и вышел Василий Лановой — и я попал в актёрскую компанию", — признался Гоша Куценко.
Актёр добавил, что знакомство изменило его жизнь. Он открыл для себя новый мир, в котором "читают стихи, любят друг друга, играют в театре, снимаются в кино, ездят на "Мосфильм".
"Мне это очень понравилось, и я пошёл в театруальную студию, а потом решил поступать в Школу-студию МХАТ", — заключил актёр.
Ранее Pravda.Ru писала о заявлении Гоши Куценко. Он сообщил, что в провинции живут благодарные зрители.
Обильная жара - настоящее испытание для томатов на наших огородах. Под палящими солнечными лучами растения сильно страдают от иссушения и нуждаются в тщательном поливе. Но как правильно поливать помидоры в жаркую погоду, чтобы не навредить им?