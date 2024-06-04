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Гоша Куценко рассказал, почему выбрал профессию актёра

Гоша Куценко стал актёром благодаря влюблённости в Веру Сотникову

1:02
Кино

Гоша Куценко признался, что выбрал профессию актёра благодаря влюблённости в Веру Сотникову. Об этом он заявил изданию "Аргументы и Факты".

Гоша Куценко стал актёром благодаря влюблённости в Веру Сотникову
Фото: pxhere.com by NIKON D7100 is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Актёр рассказал, что сходил на спектакль "Три возраста Казановы" по пьесе Марины Цветаевой. В постановке участвовала Вера Сотникова.

"И я влюбился в Веру Сотникову. После спектакля подошёл к ней, познакомился. А тут ещё и вышел Василий Лановой — и я попал в актёрскую компанию", — признался Гоша Куценко.

Актёр добавил, что знакомство изменило его жизнь. Он открыл для себя новый мир, в котором "читают стихи, любят друг друга, играют в театре, снимаются в кино, ездят на "Мосфильм".

"Мне это очень понравилось, и я пошёл в театруальную студию, а потом решил поступать в Школу-студию МХАТ", — заключил актёр.

Ранее Pravda.Ru писала о заявлении Гоши Куценко. Он сообщил, что в провинции живут благодарные зрители.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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