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Зрители рассказали, чем им особенно понравился сериал "Денискины рассказы"

Зрители в восторге от сериала "Денискины рассказы"

Кино

Многие зрители были заранее скептически настроены против сериала "Денискины рассказы" по произведениям Виктора Драгунского, однако во время просмотра сериала поняли, что сильно ошибались: он превзошёл все ожидания.

Зрители в восторге от сериала "Денискины рассказы"
Фото: commons.wikimedia.org by Екатерина Борисова is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Зрители отметили, что создатели сериала бережно отнеслись к оригиналу, сохранив на экране не только ключевые события из книги, но и всю атмосферу в целом, что получается далеко не всегда, когда современные режиссёры берутся экранизировать классику.

Денис Викторович присматривает за внуком-тёзкой, его пока родители в отъезде. Мальчик не горит желанием общаться с дедом: ему интереснее игры в телефоне, однако в какой-то момент в доме вырубается электричество, а батарея в смартфоне садится, и тогда Денису-младшему ничего не остаётся, кроме как слушать истории дедушки о его далёком советском детстве.

В каждом серии показаны приключения современного мальчика и воспоминания его дедушки. Благодаря такому сюжетному ходу можно наблюдать за детьми разных поколений. Это и является главной "изюминкой" сериала.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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