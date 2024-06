Зрители рассказали, чем им особенно понравился сериал "Денискины рассказы"

Многие зрители были заранее скептически настроены против сериала "Денискины рассказы" по произведениям Виктора Драгунского, однако во время просмотра сериала поняли, что сильно ошибались: он превзошёл все ожидания.

Фото: commons.wikimedia.org by Екатерина Борисова is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International