Съёмки продолжения сериала "Офис" стартуют в июле

Продолжение популярного сериала "Офис" выйдет под названием "Газета". Об этом сообщает "WGAW".
Съёмки ленты начнутся в июле. В качестве шоураннера снова выступит Грэг Дэниелс. Главные роли в "Газете" исполнят Донал Глисон и Сабрина Импаччиаторе. Согласно сюжету, известная группа документалистов пытается найти новый материал. Она начинает снимать работу сотрудников увядающей газеты со Среднего Запада.
Лента "Офис" выходила с 2005 по 2013 год. За это время картина удостоилась 21 награды, включая премию "Эмми" за лучший комедийный сериал.
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