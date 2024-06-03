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Съёмки продолжения сериала "Офис" стартуют в июле

Продолжение сериала "Офис" будет называться "Газета"

0:43
Кино

Продолжение популярного сериала "Офис" выйдет под названием "Газета". Об этом сообщает "WGAW".

Продолжение сериала "Офис" будет называться "Газета"
Фото: commons.wikimedia.org by Dustin M. Lemelin is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Съёмки ленты начнутся в июле. В качестве шоураннера снова выступит Грэг Дэниелс. Главные роли в "Газете" исполнят Донал Глисон и Сабрина Импаччиаторе. Согласно сюжету, известная группа документалистов пытается найти новый материал. Она начинает снимать работу сотрудников увядающей газеты со Среднего Запада.

Лента "Офис" выходила с 2005 по 2013 год. За это время картина удостоилась 21 награды, включая премию "Эмми" за лучший комедийный сериал.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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