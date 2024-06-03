Гоша Куценко рассказал, что боялся сниматься вместе с детьми-актёрами

Гоша Куценко признался, что боялся сниматься вместе с детьми-актёрами. Об этом он заявил изданию "Аргументы и Факты".
Актёр вспомним съёмки в фильме "Непослушники". Он рассказал, что режиссёр даже ругался на него.
"Конечно, в фильме снимались не обычные школьники, а кинодети, профессиональнейшие актёры. И, признаюсь, я боялся играть. Режиссёр даже ругался: мол, на площадке иногда надо показывать своё актёрское мастерство", — заявил Гоша Куценко.
Он пояснил, что дети-актёры не играют в кино, а просто "существуют в кадре". Гоша Куценко боялся им не соответствовать.
"Они не играют, а просто говорят и существуют в кадре с поистине детской непосредственностью. Мне хотелось им соответствовать, потому что любые промахи, любые наигрыши в этом случае сразу же бросаются в глаза, выглядят неорганично", — признался актёр.
Фильм "Непослушники" является третьей частью серии режиссёра Владимира Котта. Картина выйдет на экраны 6 июня.
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