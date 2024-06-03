Актриса Анастасия Заворотнюк впервые столкнулась со своим диагнозом в 2019 году

Звезда сериала "Моя прекрасная няня" Анастасия Заворотнюк впервые узнала об онкологическом заболевании в 2019 году. Об этом пишет издание "Аргументы и Факты".
Сообщается, что по некоторым данным актриса уже знала о диагнозе во время своего последнего публичного появления. Тогда она уехала в столицу Армении. В Ереване она представляла ювелирный магазин вместе с ведущей Анфисой Чеховой. При этом пользователи сети в то время заметили у Анастасии Заворотнюк шрам на шее. Они предположили, что актрисе проводилась операция. Тем не менее, звезда "Моей прекрасной няни" не давала никаких комментариев по этому поводу.
Напомним, что Анастасия Заворотнюк скончалась в конце мая, на 54-м году жизни. Её похоронили на Троекуровском кладбище.
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