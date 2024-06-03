Актриса Анастасия Заворотнюк впервые столкнулась со своим диагнозом в 2019 году

Анастасия Заворотнюк узнала о раке в 2019 году

0:56 Your browser does not support the audio element. Кино

Звезда сериала "Моя прекрасная няня" Анастасия Заворотнюк впервые узнала об онкологическом заболевании в 2019 году. Об этом пишет издание "Аргументы и Факты".

Фото: flickr.com by Алекс Проймос is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Сообщается, что по некоторым данным актриса уже знала о диагнозе во время своего последнего публичного появления. Тогда она уехала в столицу Армении. В Ереване она представляла ювелирный магазин вместе с ведущей Анфисой Чеховой. При этом пользователи сети в то время заметили у Анастасии Заворотнюк шрам на шее. Они предположили, что актрисе проводилась операция. Тем не менее, звезда "Моей прекрасной няни" не давала никаких комментариев по этому поводу.

Напомним, что Анастасия Заворотнюк скончалась в конце мая, на 54-м году жизни. Её похоронили на Троекуровском кладбище.