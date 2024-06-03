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Любимый зрителями и признанный английскими критиками: как жил и угасал замечательный актёр Георгий Вицин

Георгий Вицин всю жизнь работал на две семьи, а остался один и в нищете

5:20
Кино

Георгий Михайлович Вицин создавал смешные образы на экране, а на самом деле был серьезным и ответственным человеком, интеллектуалом, увлекающимся искусством.

Георгий Вицин всю жизнь работал на две семьи, а остался один и в нищете
Фото: YouTube канал Мастер Анатолич by Скриншот видео YouTube канала Мастер Анатолич is licensed under public domain

В детстве будущий актёр не любил школу, а театр пришёлся ему по душе, он понял, что сцена поможет ему преодолеть природную застенчивость. Георгий сменил несколько театров, пока не остановился на студии МХАТа. Во время обучения Вицин был принят в труппу Николаем Хмелёвым, которая позже влилась в театр им. Ермоловой.

Тогда же он влюбился в жену своего наставника Хмелёва Дину (Надежду) Тополеву. Они жили душа в душу, но до ЗАГСа не дошли и детей у пары не было. Возлюбленная была на 16 лет старше Георгия. В те годы юный актёр увлёкся живописью и скульптурой и преуспел в них. Он создал бюст Тополевой, который ваял непосредственно с неё. Первые его роли в кино в то время были эпизодическими.

В конце 40-х он познакомился с Тамарой Мичуриной, внучкой знаменитого селекционера, и влюбился в неё с первого взгляда. В 1949 году Георгий официально женился на Мичуриной.

К тому времени Тополевой было 50, её красота увяла. Она часто болела, и Георгий не мог её бросить, потому что совесть не позволяла. Он стал обеспечивать её, приносил ей продукты, лекарства, гулял, разговаривал и читал вслух.

Актёр начал жить на две семьи, а Мичурина подружилась с актрисой, с которой познакомилась в театре, и летом они выезжали к ней на дачу, которую вместе с прислугой оплачивал и содержал Вицин. Позже, когда родилась их дочь Наталья, дом Тополевой стал для неё вторым домом. Дина очень полюбила ребёнка Вицина, а сам Георгий Михайлович просто боготворил свою дочь и всячески баловал её.

Тогда же актёр получил главную роль в спортивной комедии «Запасной игрок», которая принесла ему любовь зрителей. Он стал часто сниматься и сыграл главные роли в комедийных мелодрамах «Она вас любит» и «Земля Санникова». Эти фильмы вошли в золотой фонд отечественного кинематографа.

После съёмок у Леонида Гайдая, который приглашал его практически во все свои фильмы, Георгий Михайлович стал знаменит на весь СССР, но из-за своей скромности и неприязни к вниманию избегал публичных мероприятий.

Несмотря на то, что он много работал и хорошо зарабатывал, актёр всегда был одет неприметно, чтобы не узнавали, что вызывало слухи о его бедности. Вицин не любил вечеринки и внимание к своей скромной персоне, предпочитая тихие семейные вечера с книгами. Он очень любил животных и всегда подкармливал окрестных котов и голубей.

К концу жизни, когда Вицин серьёзно заболел, снова возникли разговоры о его нищете, которая свалилась на него несмотря на то, что он работал до последнего. Жена и дочь-художница часто жаловались на здоровье и сидели без работы. А после госпитализации Георгия Михайловича выяснилось, что родные его не навещают, и средств на лечение нет.

В результате волны возмущения общественности в адрес Союза кинематографистов Никита Михалков перевел актёра в больницу при Минздраве России, но врачи сказали, что это уже не поможет. Вицин и сам давно это понимал, но не сдавался, пытался шутить. По словам очевидцев, от его попыток держаться наворачивались слёзы.

Георгий Михайлович так и не успел попрощаться с женой и дочерью, 22 октября 2001 года его не стало. 

Его дочь, которая за все время принесла ему воды и пару яблок, позже обвинила журналистов во лжи и заявила, что они всегда жили достойно, но когда дело дошло до установки памятника на его могиле, сказала, что у них нет на это денег.

Памятник на могиле Вицина появился только в 2004 году – скромная гранитная плита с крестом и датами рождения и смерти.

«Когда Вицин работал, всегда выглядел очень стильно, для выхода на сцену он надевал элегантную красную жилеточку, галстук, костюм. Но когда Георгий Михайлович просто выходил из дома в магазин, могло сложиться впечатление, что он одевается на помойке. Честно говоря, ему было всё равно, как он выглядит. Отсюда пошли мифы о том, что актёр прозябает в нищете. Но это было совершенно не так. Вицин не был бедным актёром, да и пенсию получал персональную — президентскую» - писали журналисты.

Георгий Михайлович больше известен, как комедийный актёр, но он прекрасно исполнял и драматические роли. В экранизации Шекспира "Двенадцатая ночь" у Яна Фрида Вицин воплотил образ сэра Эндрю, который, кстати, был признан английскими критиками лучшим из когда-либо сыгранных.

 

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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