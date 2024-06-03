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Актёр Глеб Матвейчук сообщил, что в его жизни есть любовь

Глеб Матвейчук признался, что у него есть возлюбленная

0:48
Кино

Актёр и певец Глеб Матвейчук признался, что у него появилась возлюбленная. Об этом он рассказал изданию "Комсомольская правда".

Глеб Матвейчук признался, что у него есть возлюбленная
Фото: commons.wikimedia.org by Ylanite Koppens is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Глеб Матвейчук стал гостем 11-го Забайкальского международного кинофестиваля. В ходе него актёр сообщил представителю издания, что в его жизни есть любовь.

"Любовь есть в моей жизни, но больше не могу ничего сказать, потому что я понимаю, что истина во фразе "Счастье любит тишину", действительно, существует. Поэтому мне бы не хотелось демонстрировать чувства. В моём случае это всегда приводит к неправильным последствиям", — рассказал он.

Ранее Pravda.Ru писала, что актёр Джейк Джилленхол появился со своей возлюбленной на публике.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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