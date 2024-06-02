Стало известно, сколько заработал фильм Олега Трофима "Майор Гром: Игра" в прокате

Фильм "Майор Гром: Игра" заработал более 300 миллионов рублей в прокате

0:52 Your browser does not support the audio element. Кино

Кассовые сборы фильма Олега Трофима "Майор Гром: Игра" превысили отметку в 300 миллионов рублей. Об этом пишет портал "Чемпионат" со ссылкой на данные Фонда кино.

Фото: freepik.com by ededchechine is licensed under public domain

В общей сумме по состоянию на 2 июня картина заработала 300 миллионов 807 тысяч рублей. Такого результата она смогла добиться за полторы недели — фильм вышел на экраны 23 мая. При этом в день премьеры "Майор Гром: Игра" заработал 38 миллионов рублей.

По сюжету майор Игорь Гром (Тихон Жизневский) становится популярным. Неожиданно объявляется злодей Призрак (Евгений Чебатков). Он предлагает герою принять участие в опасной игре, ставки в которой — жизни горожан. Майору Грому предстоит остановить врага и спасти жителей Санкт-Петербурга.