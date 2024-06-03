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Режиссёр "12 обезьян" Терри Гиллиам снимет фильм "Карнавал под конец света" с Джонни Деппом

Джонни Депп станет сатаной в фильме "Карнавал под конец света"

0:52
Кино

Джонни Депп примет участие в новом фильме Терри Гиллиама, режиссёра "12 обезьян". Об этом пишет портал "World of Reel".

Джонни Депп станет сатаной в фильме "Карнавал под конец света"
Фото: commons.wikimedia.org by Bielbienneboy is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Предстоящий проект получил название "Карнавал под конец света". Джонни Депп исполнит роль сатаны. При этом сообщается, что в картине также примут участие Адам Драйвер, Джейсон Момоа и Джефф Бриджес, который сыграет бога. Сейчас режиссёр находится в поисках актрисы на главную женскую роль. Съёмки должны начаться в январе 2025 года.

По сюжету "Карнавала под конец года" бог решает уничтожить людей, так как разочаровался в них. Тем не менее, сатана против такого решения: он не желает лишаться работы. Тогда князь тьмы предлагает взять новых Адама и Еву. 

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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