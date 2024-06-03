Режиссёр "12 обезьян" Терри Гиллиам снимет фильм "Карнавал под конец света" с Джонни Деппом

Джонни Депп примет участие в новом фильме Терри Гиллиама, режиссёра "12 обезьян". Об этом пишет портал "World of Reel".
Предстоящий проект получил название "Карнавал под конец света". Джонни Депп исполнит роль сатаны. При этом сообщается, что в картине также примут участие Адам Драйвер, Джейсон Момоа и Джефф Бриджес, который сыграет бога. Сейчас режиссёр находится в поисках актрисы на главную женскую роль. Съёмки должны начаться в январе 2025 года.
По сюжету "Карнавала под конец года" бог решает уничтожить людей, так как разочаровался в них. Тем не менее, сатана против такого решения: он не желает лишаться работы. Тогда князь тьмы предлагает взять новых Адама и Еву.
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