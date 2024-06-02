Звезда сериала "Воронины" Мария Ильюхина поделилась интересными фактами из своей биографии

Мария Ильюхина рассказала 6 интересных фактов о своей личности

1:37 Your browser does not support the audio element. Кино

Актриса Мария Ильюхина больше всего известна по роли Маши в популярном сериале "Воронины". В Telegram-канале она решила поделиться с подписчиками 6 интересными фактами о своей личности. Рассказываем о них.

Фото: E-mail by Александра Чурикова is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

1. Актриса любит парки развлечений

"Я обожаю экстрим и аттракционы. Посетила большое количество различных парков развлечений".

2. Мария Ильюхина была отличницей в школе

"Я закончила школу с красным аттестатом. А моими любимыми предметами были обществознание, литература, испанский язык и биология".

3. Актриса на протяжении долгого времени занималась художественной гимнастикой и имела успехи

"Я занималась художественной гимнастикой около 15 лет. Получила разряд "Кандидат в мастера спорта".

4. Впервые Мария Ильюхина снялась в проекте в возрасте 5 лет

"Я снимаюсь в кино с 5 лет. Первой моей работой была реклама "Maggi". А в кино — сериал "Девичник".

5. В 2015 году она победила на соревновании по художественной гимнастике в Варшаве

"В 2015 году я стала победителем чемпионата по художественной гимнастике в Варшаве (Польша)".

6. Актриса получила премии "Актриса года" и "Главная актриса"