Звезда сериала "Воронины" Мария Ильюхина поделилась интересными фактами из своей биографии

Актриса Мария Ильюхина больше всего известна по роли Маши в популярном сериале "Воронины". В Telegram-канале она решила поделиться с подписчиками 6 интересными фактами о своей личности. Рассказываем о них.
1. Актриса любит парки развлечений
"Я обожаю экстрим и аттракционы. Посетила большое количество различных парков развлечений".
2. Мария Ильюхина была отличницей в школе
"Я закончила школу с красным аттестатом. А моими любимыми предметами были обществознание, литература, испанский язык и биология".
3. Актриса на протяжении долгого времени занималась художественной гимнастикой и имела успехи
"Я занималась художественной гимнастикой около 15 лет. Получила разряд "Кандидат в мастера спорта".
4. Впервые Мария Ильюхина снялась в проекте в возрасте 5 лет
"Я снимаюсь в кино с 5 лет. Первой моей работой была реклама "Maggi". А в кино — сериал "Девичник".
5. В 2015 году она победила на соревновании по художественной гимнастике в Варшаве
"В 2015 году я стала победителем чемпионата по художественной гимнастике в Варшаве (Польша)".
6. Актриса получила премии "Актриса года" и "Главная актриса"
"В 2018 году я получила премию "Актриса года". А в 2017 году я получила премию "Главная актриса".
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