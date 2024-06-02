Евгений Петросян рассказал, какую роль мог бы сыграть в фильме Леонида Гайдая "Операция "Ы"

Юморист Евгений Петросян рассказал, что мог бы исполнить роль Шурика в фильме Леонида Гайдая "Операция "Ы" и другие приключения Шурика". Об этом он сообщил в программе "Ты не поверишь".
Евгений Петросян признался, что режиссёр видел в образе героя только его.
"Гайдай только меня видел в роли Шурика. Мне было 19 лет, я по возрасту подходил больше", — рассказал он.
Тем не менее, роль досталась Александру Демьяненко. Евгений Петросян пояснил, что отказался от участия в фильме, так как посчитал персонажа довольно романтическим героем. На тот момент ему были интересны исключительно комедийные образы.
Ранее Pravda.Ru писала, что Евгения Петросяна заметили в компании Эвелины Блёданс на премьере фильма "Манюня: Приключения в Москве".
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