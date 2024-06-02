Евгений Петросян рассказал, какую роль мог бы сыграть в фильме Леонида Гайдая "Операция "Ы"

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Евгений Петросян мог бы сыграть Шурика в фильме "Операция "Ы"

0:54
Кино

Юморист Евгений Петросян рассказал, что мог бы исполнить роль Шурика в фильме Леонида Гайдая "Операция "Ы" и другие приключения Шурика". Об этом он сообщил в программе "Ты не поверишь".

Евгений Петросян мог бы сыграть Шурика в фильме "Операция "Ы"
Фото: flickr.com by Silvio Tanaka is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Евгений Петросян признался, что режиссёр видел в образе героя только его.

"Гайдай только меня видел в роли Шурика. Мне было 19 лет, я по возрасту подходил больше", — рассказал он.

Тем не менее, роль досталась Александру Демьяненко. Евгений Петросян пояснил, что отказался от участия в фильме, так как посчитал персонажа довольно романтическим героем. На тот момент ему были интересны исключительно комедийные образы.

Ранее Pravda.Ru писала, что Евгения Петросяна заметили в компании Эвелины Блёданс на премьере фильма "Манюня: Приключения в Москве".

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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