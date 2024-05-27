Эвелина Блёданс поздравила Евгения Петросяна с дебютом в большом кино

Евгения Петросяна заметили в компании Эвелины Блёданс

0:51 Your browser does not support the audio element. Кино

Накануне Евгения Петросяна, мужа Татьяны Брухуновой, заметили в компании другой женщины на премьере фильма "Манюня: Приключения в Москве". Об этом пишет издание "Комсомольская правда".

Фото: commons.wikimedia.org by Cornischong at Luxembourgish Wikipedia is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Сообщается, что юмориста и актёра "окружила заботой и вниманием" Эвелина Блёданс. Она поздравила Евгения Петросяна с показом картины и сфотографировалась с ним. При этом актриса пришла на премьеру проекта вместе со своим сыном Семёном.

Фильм "Манюня: Приключения в Москве" стал дебютом Евгения Петросяна в большом кино. По сюжету Манюня и её друзья отправляются на летние каникулы в столицу России. В Москве их ждут приключения, а также новые встречи и знакомства. Картина выйдет в кинотеатрах 30 мая.