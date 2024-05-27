Эвелина Блёданс поздравила Евгения Петросяна с дебютом в большом кино

Накануне Евгения Петросяна, мужа Татьяны Брухуновой, заметили в компании другой женщины на премьере фильма "Манюня: Приключения в Москве". Об этом пишет издание "Комсомольская правда".
Сообщается, что юмориста и актёра "окружила заботой и вниманием" Эвелина Блёданс. Она поздравила Евгения Петросяна с показом картины и сфотографировалась с ним. При этом актриса пришла на премьеру проекта вместе со своим сыном Семёном.
Фильм "Манюня: Приключения в Москве" стал дебютом Евгения Петросяна в большом кино. По сюжету Манюня и её друзья отправляются на летние каникулы в столицу России. В Москве их ждут приключения, а также новые встречи и знакомства. Картина выйдет в кинотеатрах 30 мая.
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