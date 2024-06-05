Сериал "Корона" нравился Елизавете II: назвала ложью лишь один момент, связанный с её супругом

Елизавете II не понравился только один момент в сериале "Корона"

1:04 Your browser does not support the audio element. Кино

Сериал "Корона" о британской королевской семье обрёл такую большую популярность, что королева Елизавета II не могла пройти мимо него. Она с интересом посмотрела первый сезон и была в восторге, однако ко второму сезону у неё остались вопросы.

Фото: commons.wikimedia.org by Scottish Parliament is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Как часто бывает в фильмах на исторические темы, в "Короне" далеко не всё было показано достоверно. Иногда художественный вымысел нужен для того, чтобы впечатлить публику, но часто бывает и так, что это вводит зрителей в заблуждение, и они слепо верят всему, что видят на экране.

Елизавета II обратила внимание на то, что принц Филипп, который был её супругом, в сериале показан тираном и деспотом, хотя в жизни у него был совершенно другой характер. Он вовсе не был таким строгим с сыном Карлом, как можно подумать во время просмотра сериала.

В сериале также показан эпизод, как Филипп везёт из Шотландии расстроенного Карла. Королева отмечала, что такого не было в реальной жизни.