Сериал "Корона" о британской королевской семье обрёл такую большую популярность, что королева Елизавета II не могла пройти мимо него. Она с интересом посмотрела первый сезон и была в восторге, однако ко второму сезону у неё остались вопросы.
Как часто бывает в фильмах на исторические темы, в "Короне" далеко не всё было показано достоверно. Иногда художественный вымысел нужен для того, чтобы впечатлить публику, но часто бывает и так, что это вводит зрителей в заблуждение, и они слепо верят всему, что видят на экране.
Елизавета II обратила внимание на то, что принц Филипп, который был её супругом, в сериале показан тираном и деспотом, хотя в жизни у него был совершенно другой характер. Он вовсе не был таким строгим с сыном Карлом, как можно подумать во время просмотра сериала.
В сериале также показан эпизод, как Филипп везёт из Шотландии расстроенного Карла. Королева отмечала, что такого не было в реальной жизни.
В отличие от риса или чечевицы, где готовность определяется прозрачностью воды, пшено требует особого внимания из-за своей склонности к горечи.