Онлайн-кинотеатр "Premier" выпустил аудиоверсии сказок Павла Воли

В онлайн-кинотеатре "Premier" стали доступны аудиокниги

0:56 Your browser does not support the audio element. Кино

В онлайн-кинотеатре "Premier" появилась возможность послушать аудиокниги. Об этом пишет издание "Бюллетень кинопрокатчика".

Фото: pixabay.com by Luisella Planeta is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Сообщается, что ко Дню защиты детей онлайн-кинотеатр выпустил аудиоверсии сказок Павла Воли — "Петтерсы. Дети океанов", а также "Петтерсы. Дети гор". По сюжету мать семейства Петтерсов уезжает в Полинезию. Отец скучает по своей жене. Он решает отправиться вместе с детьми за ней. Им предстоит стать участниками множества приключений.

При этом в будущем в сервисе появятся и другие аудиокниги. Они станут частью детского профиля. Его онлайн-кинотеатр развивает с 2023 года.

Ранее звезда сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте" Рузиль Минекаев рассказал о своих любимых произведениях.