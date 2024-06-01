Онлайн-кинотеатр "Premier" выпустил аудиоверсии сказок Павла Воли

В онлайн-кинотеатре "Premier" появилась возможность послушать аудиокниги. Об этом пишет издание "Бюллетень кинопрокатчика".
Сообщается, что ко Дню защиты детей онлайн-кинотеатр выпустил аудиоверсии сказок Павла Воли — "Петтерсы. Дети океанов", а также "Петтерсы. Дети гор". По сюжету мать семейства Петтерсов уезжает в Полинезию. Отец скучает по своей жене. Он решает отправиться вместе с детьми за ней. Им предстоит стать участниками множества приключений.
При этом в будущем в сервисе появятся и другие аудиокниги. Они станут частью детского профиля. Его онлайн-кинотеатр развивает с 2023 года.
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