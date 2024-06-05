Этому актёру Охлобыстин ни при каких обстоятельствах не пожмёт руку

Охлобыстин не хочет иметь никакого дела со Смольяниновым*

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Иван Охлобыстин весьма категоричен по отношению к некоторым актёрам, уехавшим из России, и не делает исключения даже ради тех, с кем его связывали не только рабочие отношения.

Фото: commons.wikimedia.org by Mark Nakoykher is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Артур Смольянинов* — крестник Охлобыстина. Будучи верующим человеком, Охлобыстин готов за него молиться, что и делает до сих пор, однако он не может смириться с тем, что у актёра-эмигранта другие мировоззрение и политические взгляды.

Охлобыстин уже давно отказался от любого общения со звёздами, не поддерживающими СВО. К числу таких знаменитостей относится и Смольянинов*. В одном из интервью Охлобыстин говорил, что при встрече даже не пожал бы ему руку, хотя раньше всегда к нему хорошо относился.

Также Охлобыстин заявлял, что Смольянинова* для него больше не существует, и прибавлял, что этот человек для него умер.

* - признан иноагентом в РФ.