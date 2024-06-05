Иван Охлобыстин весьма категоричен по отношению к некоторым актёрам, уехавшим из России, и не делает исключения даже ради тех, с кем его связывали не только рабочие отношения.
Артур Смольянинов* — крестник Охлобыстина. Будучи верующим человеком, Охлобыстин готов за него молиться, что и делает до сих пор, однако он не может смириться с тем, что у актёра-эмигранта другие мировоззрение и политические взгляды.
Охлобыстин уже давно отказался от любого общения со звёздами, не поддерживающими СВО. К числу таких знаменитостей относится и Смольянинов*. В одном из интервью Охлобыстин говорил, что при встрече даже не пожал бы ему руку, хотя раньше всегда к нему хорошо относился.
Также Охлобыстин заявлял, что Смольянинова* для него больше не существует, и прибавлял, что этот человек для него умер.
* - признан иноагентом в РФ.
В отличие от риса или чечевицы, где готовность определяется прозрачностью воды, пшено требует особого внимания из-за своей склонности к горечи.