В сети вышел сериал "Денискины рассказы" от братьев Андреасян

Состоялась премьера комедийного сериала "Денискины рассказы" от братьев Андреасян. Об этом пишет портал "Чемпионат".
Сегодня вышли первые 2 серии. При этом первый сезон состоит из 12 эпизодов. Новые части будут выходить каждую неделю до 3 июля. В качестве режиссёра выступил Артемий Драгунский. В ленте приняли участие Александр Пашутин, Янина Студилина, Ольга Волкова и другие актёры.
В основе сериала лежит одноимённое произведение писателя Виктора Драгунского. Согласно сюжету, Дениса Викторовича навещает 6-летний внук Денис. Дедушка пытается завлечь мальчика рассказом своих историй.
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