В России будут снимать фильмы о работе деятелей культуры, в том числе в сёлах

Владимир Путин поручил правительству обеспечить создание и продвижение картин, которые связаны с деятельностью работников культуры, пишет агентство ТАСС.
Это также актуально и для деятелей культуры, которые работают в маленьких городах и сёлах.
"Правительству Российской Федерации <...> обеспечить при участии Федерального фонда социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии создание и продвижение игровых и неигровых кинофильмов на темы, связанные с популяризацией деятельности работников культуры в субъектах Российской Федерации, в том числе в малых городах и сельских населённых пунктах", — сказано в списке поручений, который был утверждён по итогам встречи с деятелями культуры в Тверской области.
Более того, президент России поручил кабмину при участии Института развития интернета обеспечить создание различного контента и информационно-просветительских программ, которые были бы направлены на поднятие престижности работы культурных деятелей и популяризации достижений культуры нашей страны.
Доклад по результатам поручения будет представлен до 1 июля, а затем — каждый год.
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