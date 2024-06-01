В России будут снимать фильмы о работе деятелей культуры, в том числе в сёлах

Владимир Путин поручил снимать фильмы о деятельности работников культуры

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Владимир Путин поручил правительству обеспечить создание и продвижение картин, которые связаны с деятельностью работников культуры, пишет агентство ТАСС.

Фото: kremlin.ru by Администрация президента России is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Это также актуально и для деятелей культуры, которые работают в маленьких городах и сёлах.

"Правительству Российской Федерации <...> обеспечить при участии Федерального фонда социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии создание и продвижение игровых и неигровых кинофильмов на темы, связанные с популяризацией деятельности работников культуры в субъектах Российской Федерации, в том числе в малых городах и сельских населённых пунктах", — сказано в списке поручений, который был утверждён по итогам встречи с деятелями культуры в Тверской области.

Более того, президент России поручил кабмину при участии Института развития интернета обеспечить создание различного контента и информационно-просветительских программ, которые были бы направлены на поднятие престижности работы культурных деятелей и популяризации достижений культуры нашей страны.

Доклад по результатам поручения будет представлен до 1 июля, а затем — каждый год.