В поиске самых некрасивых актёров: Владимир Бортко рассказал, кто претендовал на роль Шарикова в "Собачьем сердце"

Во время подготовки к работе над фильмом "Собачье сердце" исполнителя роли Полиграфа Шарикова искали очень долго. Пробовалось множество актёров, среди которых были Владимир Стеклов, Валерий Носик, Николай Караченцов и другие.

Фото: YouTube канал Смотри, чтобы знать! by Скриншот видео YouTube канала Смотри, чтобы знать! is licensed under public domain