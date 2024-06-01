В поиске самых некрасивых актёров: Владимир Бортко рассказал, кто претендовал на роль Шарикова в "Собачьем сердце"

Бортко рассказал, что Николай Караченцов мог сыграть Шарикова в "Собачьем сердце"

Во время подготовки к работе над фильмом "Собачье сердце" исполнителя роли Полиграфа Шарикова искали очень долго. Пробовалось множество актёров, среди которых были Владимир Стеклов, Валерий Носик, Николай Караченцов и другие.

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Руководство "Ленфильма" хотело видеть в роли Шарикова именно Николая Караченцова, но режиссёр Владимир Бортко был против. Он считал, что образ известному актёру не пойдёт роль очеловеченной собаки.

В итоге Бортко попросил разослать письма в разные театры страны, чтобы найти фотографии самых некрасивых актёров. Снимков пришло очень много, но режиссёра заинтересовал актёр из театра Алма-Аты Владимир Толоконников.

Когда Бортко встретился с ним, он сразу понял, что перед ним именно тот Шариков, которого он так долго искал.