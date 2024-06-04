В "Бриллиантовой руке" вместе с Никулиным снялись его жена и сын: у них были совсем небольшие роли

В "Бриллиантовой руке" снялась семья Никулина

1:10 Your browser does not support the audio element. Кино

Одна из самых ярких ролей Юрия Никулина — это Семён Семёныч Горбунков в "Бриллиантовой руке". Мало кто не видел этот разобранный на цитаты фильм.

Вместе с Юрием Владимировичем в комедии снялись и другие знаменитые актёры: Андрей Миронов, Анатолий Папанов, Нина Гребешкова, Светлана Светличная, Нонна Мордюкова и другие. Мало кто знает, что в фильме поучаствовали также реальные жена и сын Никулина.

Жена Никулина Татьяна Покровская сыграла гида по Стамбулу. У неё уже был опыт работы в кино: до "Бриллиантовой руки" она снялась в трёх фильмах, однако знаменитой актрисой так и не стала.

Сын звезды кино и цирка Максим Никулин сыграл мальчика, который шёл с сачком по морю, и за которым со слезами на глазах последовал Геша, пока не провалился в воду.

Максим Юрьевич мог бы пойти по стопам отца и тоже стать актёром, но ему этого не хотелось. Он выбрал другой путь: отучился в МГУ на журналиста, а потом стал директором Московского цирка на Цветном бульваре.