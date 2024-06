Стало известно, какие фильмы являлись самыми популярными у пиратов в мае 2024 года

Your browser does not support the audio element.

Фильм Алекса Гарленда "Падение империи" стал наиболее популярным проектом у пиратов в мае 2024 года. Об этом пишет издание "Бюллетень кинопрокатчика" со ссылкой на компанию "F.A.C.C.T.".

Фото: pixabay.com by By Lalmch from Pixabay is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication