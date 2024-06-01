Стало известно, какие фильмы являлись самыми популярными у пиратов в мае 2024 года

Фильм Алекса Гарленда "Падение империи" стал наиболее популярным проектом у пиратов в мае 2024 года. Об этом пишет издание "Бюллетень кинопрокатчика" со ссылкой на компанию "F.A.C.C.T.".
В основе результатов статистики лежит количество нелегальных копий картин, которые были доступны в российском сегменте интернета в мае. Компания отметила, что существует прямая зависимость между числом "пираток", спросом на контент, а также стремлением пиратов удовлетворить этот спрос.
В список самых популярных проектов у пиратов в мае попали также и другие картины:
Ранее Pravda.Ru писала, что проекты "Майор Гром: Чумной Доктор" и "Маша и Медведь. Песенки для малышей" стали наиболее популярными российскими картинами на "Netflix" во второй части прошлого года.
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