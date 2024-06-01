Стало известно, какие фильмы являлись самыми популярными у пиратов в мае 2024 года

Фильм "Падение империи" стал наиболее популярным проектом у пиратов в мае 2024 года

1:08 Your browser does not support the audio element. Кино

Фильм Алекса Гарленда "Падение империи" стал наиболее популярным проектом у пиратов в мае 2024 года. Об этом пишет издание "Бюллетень кинопрокатчика" со ссылкой на компанию "F.A.C.C.T.".

Фото: pixabay.com by By Lalmch from Pixabay is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

В основе результатов статистики лежит количество нелегальных копий картин, которые были доступны в российском сегменте интернета в мае. Компания отметила, что существует прямая зависимость между числом "пираток", спросом на контент, а также стремлением пиратов удовлетворить этот спрос.

В список самых популярных проектов у пиратов в мае попали также и другие картины:

"Планета обезьян: Новое царство"

"Каскадёры"

"Атлас"

"Годзилла и Конг: Новая империя"

"Неожиданные связи"

Сорвать банк"

"Годзилла: Минус один"

"Мятежная Луна, часть 2: Дарующая шрамы"

"Эбигейл"

Ранее Pravda.Ru писала, что проекты "Майор Гром: Чумной Доктор" и "Маша и Медведь. Песенки для малышей" стали наиболее популярными российскими картинами на "Netflix" во второй части прошлого года.