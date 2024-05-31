Сергей Никоненко признался, что перестал общаться с некоторыми коллегами-украинцами

Народный артист РСФСР Сергей Никоненко перестал общаться с некоторыми коллегами-украинцами. Об этом он рассказал изданию "Аргументы и Факты".
Сергей Никоненко прекратил общение по причине того, что некоторые украинские коллеги стали националистами.
"Не смог я дальше общаться с некоторыми украинскими коллегами, увидев, как они переметнулись к националистам. Мне казалось, что это были умные, рассудительные люди...", — рассказал народный артист РСФСР.
При этом он привёл в пример актёра и режиссёра Юрия Ильенко. Сергей Никоненко заявил, что увидел по телевизору, как он почти в обнимку стоял с националистом и называл его другом. После этого народный артист РСФСР перестал общаться с ним.
Ранее Сергей Никоненко рассказал, что в его квартире жили Василий Шукшин и Никита Михалков.
Финляндия разрешила нескольким российским самолётам войти в своё воздушное пространство для обхода грозового фронта.