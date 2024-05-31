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Сергей Никоненко признался, что перестал общаться с некоторыми коллегами-украинцами

Сергей Никоненко перестал общаться с некоторыми украинскими коллегами

0:56
Кино

Народный артист РСФСР Сергей Никоненко перестал общаться с некоторыми коллегами-украинцами. Об этом он рассказал изданию "Аргументы и Факты".

Сергей Никоненко перестал общаться с некоторыми украинскими коллегами
Фото: commons.wikimedia.org by TanmoyMisra is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Сергей Никоненко прекратил общение по причине того, что некоторые украинские коллеги стали националистами.

"Не смог я дальше общаться с некоторыми украинскими коллегами, увидев, как они переметнулись к националистам. Мне казалось, что это были умные, рассудительные люди...", — рассказал народный артист РСФСР.

При этом он привёл в пример актёра и режиссёра Юрия Ильенко. Сергей Никоненко заявил, что увидел по телевизору, как он почти в обнимку стоял с националистом и называл его другом. После этого народный артист РСФСР перестал общаться с ним.

Ранее Сергей Никоненко рассказал, что в его квартире жили Василий Шукшин и Никита Михалков.

 

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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