Стало известно, почему в сериале "Универ. 13 лет спустя" больше нет Семакиной

Анна Кузина из "Универа" больше не живёт в России

Анна Кузина была одной из самых ярких актрис, сыгравших в первой части "Универа". Её героиня — энергичная студентка и активистка Яна Семакина.

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Когда в 2021 году вышло продолжение сериала, Кузина вновь в нём снялась. Поклонники были удивлены, почему полюбившаяся героиня не появилась в новой части "Универ. 13 лет спустя".

Дело в том, что Кузина больше не живёт в России. Два года назад она решила эмигрировать вместе с семьёй и не хочет возвращаться ради съёмок и в этом сериале, и в других проектах, которые ей могли бы предложить российские режиссёры.

Также известно, что актриса перестала общаться почти со всеми бывшими коллегами по "Универу". Единственный актёр, с которым она поддерживает связь, — это Арарат Кещян.