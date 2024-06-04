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Почему Александр Петров везде одинаковый? У актёра есть чёткий ответ на этот вопрос

Александр Петров считает, что герои фильмов должны меняться внутренне, а не внешне

1:08
Кино

Александра Петрова нередко ругают за то, что в каждой своей роли он совершенно одинаковый. Зрители, которые замечают это, не понимают, почему актёр не умеет передавать разные образы и характеры, однако сам Петров дал чёткое объяснение такой манере игры.

Александр Петров считает, что герои фильмов должны меняться внутренне, а не внешне
Фото: pixnio.com by Rosendahl is licensed under Creative Commons CC0 License

Петров считает, что внешне герои могут быть похожими, в этом нет ничего страшного. Большее значение он придаёт внутренним изменениям. Актёр уверяет, что каждый раз он серьёзно работает над новой ролью, примеряя на себя черты того, кого он играет.

"Если говорить про самих героев, то это абсолютно разные люди. У меня всегда стоит задача — играть совершенно разных людей, и я должен меняться вместе с персонажем внутренне, а не внешне", — сказал Петров в интервью Юрию Дудю* в 2017 году.

Также Петров привёл в пример Леонардо Ди Каприо, герои которого, по словам звезды российского кино, тоже похожи друг на друга внешне, однако это не мешает им отличаться друг от друга.

* — признан иноагентом в РФ.

 

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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