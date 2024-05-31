В Рязани стартовали съёмки фильма "Почтарь" с Александром Петровым в главной роли

В России стартовали съёмки фильма "Почтарь", в котором главную роль исполнит Александр Петров. Об этом пишет агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу онлайн-кинотеатра "KION".
Съёмки проходят в Рязани и области. В качестве режиссёра выступает Андрей Разенков. Кроме Александра Петрова в проекте принимают участие Инга Оболдина, Полина Агуреева, Дмитрий Ковган и другие актёры.
Премьера фильма должна состояться в 2025 году. Действие картины разворачивается в 1942-м в маленьком советском городке. Согласно сюжету, важное письмо не доходит до военкомата. Следователь начинает разбираться в этом деле и понимает, что последним послание видел Почтарь (Александр Петров) — молодой почтальон города.
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