В Рязани стартовали съёмки фильма "Почтарь" с Александром Петровым в главной роли

Александр Петров будет работать почтальоном в фильме "Почтарь"

0:53 Your browser does not support the audio element. Кино

В России стартовали съёмки фильма "Почтарь", в котором главную роль исполнит Александр Петров. Об этом пишет агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу онлайн-кинотеатра "KION".

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Съёмки проходят в Рязани и области. В качестве режиссёра выступает Андрей Разенков. Кроме Александра Петрова в проекте принимают участие Инга Оболдина, Полина Агуреева, Дмитрий Ковган и другие актёры.

Премьера фильма должна состояться в 2025 году. Действие картины разворачивается в 1942-м в маленьком советском городке. Согласно сюжету, важное письмо не доходит до военкомата. Следователь начинает разбираться в этом деле и понимает, что последним послание видел Почтарь (Александр Петров) — молодой почтальон города.