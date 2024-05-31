Актёр Александр Михайлов вернулся в больницу после кинофестиваля и отменил творческий вечер

Александр Михайлов вернулся в больницу после посещения кинофестиваля в Чите

0:58 Your browser does not support the audio element. Кино

Народный артист России Александр Михайлов вернулся в больницу после посещения Забайкальского международного кинофестиваля в Чите. Об этом пишет агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу минкультуры региона.

Фото: flickr.com by Алекс Проймос is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

При этом актёр отменил творческую встречу, которая должна была состояться сегодня.

"Творческий вечер Александра Михайлова в селе Цугол сегодня, 31 мая, пришлось отменить из-за состояния здоровья артиста. Александр Яковлевич находится в больнице, получает всё необходимое лечение и идёт на поправку", — рассказали в пресс-службе.

На мероприятии также должны были присутствовать Борис Галкин, Элеонора Филина и Николай Рябуха.

Напомним, что накануне Александр Михайлов покинул больницу ради посещения Забайкальского международного кинофестиваля. Мероприятие проходит с 30 мая по 2 июня.