Актёр Александр Михайлов вернулся в больницу после кинофестиваля и отменил творческий вечер

Народный артист России Александр Михайлов вернулся в больницу после посещения Забайкальского международного кинофестиваля в Чите. Об этом пишет агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу минкультуры региона.
При этом актёр отменил творческую встречу, которая должна была состояться сегодня.
"Творческий вечер Александра Михайлова в селе Цугол сегодня, 31 мая, пришлось отменить из-за состояния здоровья артиста. Александр Яковлевич находится в больнице, получает всё необходимое лечение и идёт на поправку", — рассказали в пресс-службе.
На мероприятии также должны были присутствовать Борис Галкин, Элеонора Филина и Николай Рябуха.
Напомним, что накануне Александр Михайлов покинул больницу ради посещения Забайкальского международного кинофестиваля. Мероприятие проходит с 30 мая по 2 июня.
Финляндия разрешила нескольким российским самолётам войти в своё воздушное пространство для обхода грозового фронта.