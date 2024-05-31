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Остров невезения: стало известно, что означают слова "О ес, бичел" из песенки про дикарей

Андрей Миронов стеснялся петь в "Бриллиантовой руке" из-за отсутствия слуха

1:26
Кино

Песня "Остров невезения", написанная Леонидом Дербенёвым и исполненная Андреем Мироновым в комедийном фильме Леонида Гайдая "Бриллиантовая рука", стала настоящим хитом. Однако путь этой песни к экранам был нелёгким.

Андрей Миронов стеснялся петь в "Бриллиантовой руке" из-за отсутствия слуха
Фото: YouTube канал Киноконцерн "Мосфильм" by Скриншот видео YouTube канала Киноконцерн "Мосфильм" is licensed under public domain

Леонид Дербенёв, автор текстов ко многим популярным кинохитам, предложил Александру Зацепину необычные стихи о дикарях, которым всегда не везёт. Композитору понравился мотив, который он набросал. Но в сценарии не нашлось места для неё, в него уже были включены две песни: "Помоги мне" и "Про зайцев". Но Зацепин убедил режиссёра дополнить "Островом невезения" сцену на палубе — вместо диалогов.

Андрей Миронов, как ни странно, всегда очень стеснялся петь, так как не считал себя талантливым в этом деле. Однако всё прошло замечательно! В конце песни Миронов даже вставил короткую вставку в стиле джазового скэта. Его "О ес, бичел" ничего не значит, но придаёт песне изюминку.

Во время съёмок Андрей Миронов часто импровизировал. Когда номер на залитой солнечным светом палубе был готов, вся съёмочная группа попросила Гайдая сохранить эту сцену в фильме. Он прислушался к мнению коллег, и не пожалел. Этот эпизод отлично вписался в сюжет и полюбился зрителям.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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