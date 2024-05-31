Смертным вход воспрещен: после этого фильма на Наталью Варлей и съёмочную группу посыпались болезни и неприятности

26 ноября 1967 года в Москве состоялась премьера первого советского фильма ужасов, основанного на повести Николая Гоголя "Вий".
Несмотря на успех картины, её сопровождала дурная слава. После премьеры главный режиссёр ленты Александр Птушко начал сильно болеть и скончался в 1973 году в возрасте 72 лет.
Через два года ушёл из жизни оператор Фёдор Проворов, которому было 69 лет. В 1971 году не стало актёра Алексея Глазырина, сыгравшего сотника. Ему было 49 лет. Спустя два года умер актёр Степан Шкурат, исполнивший роль Явтуха.
В 1984 году ушёл из жизни второй режиссёр Константин Ершов, которому было 49 лет. Наталья Варлей после съёмок надолго слегла с серьёзной болезнью. Она признавалась, что пожалела о своём участии в первом советском фильме ужасов.
"После фильма на меня стали обрушиваться неприятности. Я их словно притягивала… За эту роль я покаялась, получила у церкви прощение и уверена: нельзя заглядывать туда, куда смертным вход воспрещен", — говорила актриса.
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