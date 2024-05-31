Смертным вход воспрещен: после этого фильма на Наталью Варлей и съёмочную группу посыпались болезни и неприятности

Наталья Варлей призналась, что после "Вия" она покаялась в церкви за свою роль

26 ноября 1967 года в Москве состоялась премьера первого советского фильма ужасов, основанного на повести Николая Гоголя "Вий".

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Несмотря на успех картины, её сопровождала дурная слава. После премьеры главный режиссёр ленты Александр Птушко начал сильно болеть и скончался в 1973 году в возрасте 72 лет.

Через два года ушёл из жизни оператор Фёдор Проворов, которому было 69 лет. В 1971 году не стало актёра Алексея Глазырина, сыгравшего сотника. Ему было 49 лет. Спустя два года умер актёр Степан Шкурат, исполнивший роль Явтуха.

В 1984 году ушёл из жизни второй режиссёр Константин Ершов, которому было 49 лет. Наталья Варлей после съёмок надолго слегла с серьёзной болезнью. Она признавалась, что пожалела о своём участии в первом советском фильме ужасов.