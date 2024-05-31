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Смертным вход воспрещен: после этого фильма на Наталью Варлей и съёмочную группу посыпались болезни и неприятности

Наталья Варлей призналась, что после "Вия" она покаялась в церкви за свою роль

Кино

26 ноября 1967 года в Москве состоялась премьера первого советского фильма ужасов, основанного на повести Николая Гоголя "Вий".

Наталья Варлей призналась, что после "Вия" она покаялась в церкви за свою роль
Фото: YouTube канал KINO/VINO/DOMINO by Скриншот видео YouTube канала KINO/VINO/DOMINO is licensed under public domain

Несмотря на успех картины, её сопровождала дурная слава. После премьеры главный режиссёр ленты Александр Птушко начал сильно болеть и скончался в 1973 году в возрасте 72 лет.

Через два года ушёл из жизни оператор Фёдор Проворов, которому было 69 лет. В 1971 году не стало актёра Алексея Глазырина, сыгравшего сотника. Ему было 49 лет. Спустя два года умер актёр Степан Шкурат, исполнивший роль Явтуха.

В 1984 году ушёл из жизни второй режиссёр Константин Ершов, которому было 49 лет. Наталья Варлей после съёмок надолго слегла с серьёзной болезнью. Она признавалась, что пожалела о своём участии в первом советском фильме ужасов.

"После фильма на меня стали обрушиваться неприятности. Я их словно притягивала… За эту роль я покаялась, получила у церкви прощение и уверена: нельзя заглядывать туда, куда смертным вход воспрещен", — говорила актриса.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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