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Давно отснятый сериал с Заворотнюк не вышел до сих пор: это была последняя роль актрисы

Зрители всё ещё не увидели сериал, в котором Заворотнюк сыграла свою последнюю роль

1:47
Кино

30 мая умерла Анастасия Заворотнюк. Она долго боролась с тяжёлой формой рака. Родные, друзья и поклонники следили за новостями о состоянии здоровья актрисы, но, к сожалению, она так и не смогла справиться с болезнью.

Зрители всё ещё не увидели сериал, в котором Заворотнюк сыграла свою последнюю роль
Фото: commons.wikimedia.org by pixel2013 is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Заворотнюк снялась во множестве ярких ролей, однако есть один сериал с её участием, который зрители до сих пор не увидели, хотя он был снят ещё в 2017 году. Сериал называется "Приставы". В нём Анастасия сыграла свою последнюю роль. Почему его премьера переносилась на неопределённый срок, остаётся загадкой. Возможно, теперь сериал покажут, чтобы почтить память актрисы.

В "Приставах" Заворотнюк сыграла судью Людмилу Самойлову, которую бывший заключённый обвиняет в вынесении несправедливого приговора. Он начинает мстить, а Людмила переживает и постоянно плачет: она всерьёз боится жестокости этого человека. Главные герои убеждены в том, что приговор не был ошибочным, и решают поймать злодея, чтобы избавить судью от опасности.

Режиссёр сериала Владимир Нахабцев добрыми словами вспомнил звезду российского кино и работу с ней.

"Знаете, я очень нежно отношусь к Насте. До съёмок в "Приставах" она замечательно сыграла следователя Ольгу Ольгину в моём сериале "Отдел", где у неё была одна из главных ролей. А в "Приставы" мы пригласили Настю, чтобы она украсила наше кино. Настя большой профессионал и такая звезда-звезда, но за кадром вела себя просто и естественно и со всеми очень тепло общалась", — делился Нахабцев в беседе с "Вокруг ТВ".

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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