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Вершина режиссёрского мастерства: фильм Басова "Дни Турбиных" 10 лет пролежал на полке

После "Дней Турбиных" распался брак Валентины Титовой и Владимира Басова

Кино

Многие считают "Дни Турбиных" по роману Михаила Булгакова "Белая гвардия" вершиной режиссёрского мастерства Владимира Басова.

После "Дней Турбиных" распался брак Валентины Титовой и Владимира Басова
Фото: YouTube канал Киноконцерн "Мосфильм" by Скриншот видео YouTube канала Киноконцерн "Мосфильм" is licensed under public domain

Картина о тяжёлом периоде гражданской войны, когда на Украине ещё находятся немецкие войска и гетман, однако вокруг Киева уже промышляют петлюровцы и неумолимо приближаются красные.
Для семьи Турбиных, как и для всех русских офицеров и дворян, 1918 год был временем тяжёлых размышлений, непростого выбора и трагических потерь.

Однако и у самого фильма была непростая судьба. Картина стала последней совместной работой Басова и Валентины Титовой. Вскоре после завершения съёмок их брак распался.

А сразу после премьеры фильм был запрещён к показу на 10 лет. Его вернули на экраны только в конце 1980-х годов. В картине также снялись Сергей Иванов и Василий Лановой.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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