Вершина режиссёрского мастерства: фильм Басова "Дни Турбиных" 10 лет пролежал на полке

Многие считают "Дни Турбиных" по роману Михаила Булгакова "Белая гвардия" вершиной режиссёрского мастерства Владимира Басова.

Фото: YouTube канал Киноконцерн "Мосфильм" by Скриншот видео YouTube канала Киноконцерн "Мосфильм" is licensed under public domain