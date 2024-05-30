Инвалида сыграю потом: почему таможеннику Верещагину из "Белого солнца пустыни" нужен был дублёр

В фильме "Белое солнце пустыни" Павел Луспекаев снимался с ампутированными ногами

На съёмках фильма "Белое солнце пустыни" Павлу Луспекаеву, актёру, который играл роль таможенника Верещагина, потребовался дублёр — Александр Массарский.

Фото: YouTube канал Анатолий Губарев by Скриншот видео YouTube канала Анатолий Губарев is licensed under public domain

Это было всего один раз: в сцене, где Верещагин сталкивает бандитов за борт. Дело в том, что Луспекаев обморозил ступни во время Великой Отечественной войны, на которую он ушёл добровольцем в 16 лет. Это привело к ампутации ног. В кадре его сапоги с металлическими упорами внутри прогибались, поэтому пришлось использовать здоровые ноги дублёра. Все остальные сцены, даже драки на баркасе, актёр исполнил сам.

Когда боль становилась невыносимой, Луспекаев отходил в сторону и опускал натёртые культи в таз с холодной водой. Это происходило в пустыне, где стояла 60-градусная жара, что создавало тяжелейшие условия для съёмок. Режиссёр Владимир Мотыль предложил Луспекаеву сниматься на костылях, ведь Верещагин мог быть инвалидом Первой мировой войны. На это Луспекаев ответил: