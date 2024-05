Инвалида сыграю потом: почему таможеннику Верещагину из "Белого солнца пустыни" нужен был дублёр

На съёмках фильма "Белое солнце пустыни" Павлу Луспекаеву, актёру, который играл роль таможенника Верещагина, потребовался дублёр — Александр Массарский.

Фото: YouTube канал Анатолий Губарев by Скриншот видео YouTube канала Анатолий Губарев is licensed under public domain