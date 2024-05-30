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Ради роли молодой актер разделся догола: стало известно, как Марк Эйдельштейн прошёл пробы в "Анору"

Шон Бейкер признался, что был удивлён получив от Эйдельштейна голые пробы

1:15
Кино

Марк Эйдельштейн — молодой актёр, который сыграл главную мужскую роль в фильме "Анора", ставшем одним из победителей Каннского фестиваля.

Шон Бейкер признался, что был удивлён получив от Эйдельштейна голые пробы
Фото: YouTube канал START by Скриншот видео YouTube канала START is licensed under public domain

Режиссёр картины Шон Бейкер признался, что был удивлён, когда Марк провёл двухчасовые пробы с вейпом, но без одежды. Актёр позировал обнажённым спиной к камере. По словам режиссёра, он был впечатлён увиденным.

"Это была всего лишь маленькая задница, но я подумал: "Как мы можем не отдать ему роль?", — объяснил Бейкер.

В фильме "Анора" много постельных сцен, и, возможно, поэтому Марк так расстарался в своих пробах. Он пустил в ход два своих коронных приёма: "стеснительный и нежный романтик" со склонённой головой и томным мечтательным взглядом, а также "ожившая травма" с застывшим испугом трепетной затравленной лани.

Сейчас Марк очень востребован в отечественном кино. На подходе фильм "Витринный экземпляр", где он играет молодого Григория Перельмана - того самого питерского математика. Также он сыграл Артемона в постановке "Буратино" Фёдора Бондарчука. В фильме "Анора" много постельных сцен, и, возможно, поэтому Марк так старался в своих пробах.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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