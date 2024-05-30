Актёр Джереми Реннер может вернуться к съёмкам фильмов "Миссия невыполнима"

Актёр Джереми Реннер заявил, что перестал сниматься в фильмах "Миссия невыполнима" ради своей дочери. Об этом пишет портал "Collider".
Он сообщил, что ему было приятно работать вместе с Томом Крузом и Уильямом Брандтом. Однако актёр хотел быть хорошим отцом. Поэтому он покинул съёмочную площадку "Миссии невыполнима". Тем не менее, Джереми Реннер признался, что в будущем может вернуться в проект.
"Я должен был сняться в новых частях "Миссии невыполнима". Я люблю этих парней. Я так люблю Тома Круза. Нам было очень весело, и мне очень нравится Уильям Брандт. Но серия требует проводить много времени вдали от дома — в том числе в Лондоне. Мне нужно было быть примерным отцом. В то время я просто не мог совмещать серию с ребёнком. Возможно, теперь, когда моя дочь подросла, я смогу вернуться", — сообщил он.
Джереми Реннер состоял в браке с Сонни Пачеко. В 2013 году у пары родилась дочь Ава.
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