Актёр Джереми Реннер может вернуться к съёмкам фильмов "Миссия невыполнима"

Джереми Реннер перестал сниматься в "Миссии невыполнима" ради своего ребёнка

1:06 Your browser does not support the audio element. Кино

Актёр Джереми Реннер заявил, что перестал сниматься в фильмах "Миссия невыполнима" ради своей дочери. Об этом пишет портал "Collider".

Фото: flickr.com by Gage Skidmore is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Он сообщил, что ему было приятно работать вместе с Томом Крузом и Уильямом Брандтом. Однако актёр хотел быть хорошим отцом. Поэтому он покинул съёмочную площадку "Миссии невыполнима". Тем не менее, Джереми Реннер признался, что в будущем может вернуться в проект.

"Я должен был сняться в новых частях "Миссии невыполнима". Я люблю этих парней. Я так люблю Тома Круза. Нам было очень весело, и мне очень нравится Уильям Брандт. Но серия требует проводить много времени вдали от дома — в том числе в Лондоне. Мне нужно было быть примерным отцом. В то время я просто не мог совмещать серию с ребёнком. Возможно, теперь, когда моя дочь подросла, я смогу вернуться", — сообщил он.

Джереми Реннер состоял в браке с Сонни Пачеко. В 2013 году у пары родилась дочь Ава.