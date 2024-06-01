Райан Гослинг исполнит главную роль в фильме "Проект "Аве Мария"

Актёр Райан Гослинг сыграет в фильме "Проект "Аве Мария". Об этом пишет портал "Deadline".
В основе картины будет лежать одноимённый роман Энди Вейера. Он также является автором популярного произведения "Марсианин". В качестве режиссёров выступят Фил Лорд и Кристофер Миллер. Известно, что Райан Гослинг исполнит роль главного героя. Его персонаж очнётся на борту космического корабля. Он вспомнит, что отправился в странствие ради спасения нашей планеты. Впоследствии главный герой познакомится с инопланетянином, который пытается спасти свою цивилизацию.
Премьера фильма "Проект "Аве Мария" должна состояться 20 марта 2026 года.
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