Расследование зашло в тупик: причина смерти актёра из "Бедной Насти" Алексея Осипова до сих пор неизвестна

Десять лет назад погиб актёр Алексей Осипов, причина до сих пор неизвестна

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Алексей Осипов прославился после того, как снялся в сериале "Бедная Настя", где он сыграл конюха Никиту. Статный блондин не мог не понравиться зрительницам. Он был признан одним из главных красавцев сериала. Казалось, актёра ждал большой успех, однако его жизнь оборвалась слишком рано.

Фото: commons.wikimedia.org by Кекина Елена Константиновна is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Десять лет назад Осипов гулял с девушкой по берегу Финского залива. Когда спутница актёра замёрзла, она решила погреться в машине. Осипов сказал, что минут через пять подойдёт, и оставался на берегу, однако прошло больше пяти минут, а он всё не возвращался.

Осипова долго не могли найти. Лишь спустя полгода после его исчезновения следователи всё же обнаружили его мёртвое тело, но ни один криминалист не смог выяснить причину этой странной гибели.

Родные, друзья и знакомые Алексея уверены, что его убили. Актёру было всего 37 лет на момент смерти, и трагедию ничто не предвещало.