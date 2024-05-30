Критики ругают фильм "Атлас", в котором Дженнифер Лопес исполнила главную роль

Критики недовольны новым фильмом "Атлас" с Дженнифер Лопес

0:55 Your browser does not support the audio element. Кино

Критики недовольны новым фильмом "Атлас" с Дженнифер Лопес в главной роли. Об этом пишут "Известия".

Фото: cleanpublicdomain.com by Doodlebug is licensed under Creative Commons CC0 1.0

Сообщается, что на сайте "Rotten Tomatoes" у картины есть всего лишь 19% положительных отзывов. В основном критики ругают "Атлас" по следующим причинам:

В фильме нет ничего нового по теме отношений человека и технологий

Сомнительная компьютерная графика

Недостаток оригинальных идей и шаблонность сюжета

Премьера "Атласа" состоялась 24 мая. В качестве режиссёра картины выступил Брэд Пейтон. Действие фильма происходит в далёком будущем. Главная героиня Атлас Шепард занимается изучением первого ИИ-террориста Харлана. Ранее он возглавил восстание роботов. Атлас узнаёт, на какой планете находится Харлан. Она отправляется на неё.