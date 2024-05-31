Звезда "Маленькой Веры" Наталья Негода уехала в США, но ей пришлось вернуться по одной печальной причине

Наталья Негода оказалась не у дел на родине и в США

1:10 Your browser does not support the audio element. Кино

Драма Василия Пичула "Маленькая Вера" прогремела по всему Советскому Союзу и стала главным символом перестроечного кино.

Фото: commons.wikimedia.org by Cmichel67 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Этот фильм оказался настоящей бомбой. Во многом так произошло из-за той самой скандальной эротической сцены, которая ещё долгое время будоражила умы зрителей. Неудивительно, что исполнительница главной роли Наталья Негода стала секс-символом конца 80-х, однако больших успехов в карьере она так и не добилась.

Когда популярность "Маленькой Веры" мало-помалу сошла на нет, зрители начали забывать об актрисе. Она поняла, что на родине у неё больше не было серьёзных перспектив, и переехала в США.

Негода надеялась, что в Штатах она добьётся большего успеха, но и в чужой стране ей давали слишком мало ролей, а о прежних гонорарах оставалось только мечтать. В результате Наталья вернулась на родину, всё ещё надеясь на лучшее, но её мечты о возвращении былой славы так и не сбылись. Роль в "Маленькой Вере" осталась единственным фильмом, с которым ассоциируется имя этой актрисы.